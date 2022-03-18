وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وجود مقرات سرية للموساد الاسرائيلي معلومات وردت قبل 2003 وبعده وهناك حديث عن انتقال شحنات نفط كبيرة للموانى الصهيونية وهذا الامر تتناقله وسائل الاعلام وتقاريردولية عدة اي ان تعاون اربيل مع تل ابيب ليس خفي”.

واضاف جدعان،ان” الضربة الصاروخية اعادت للواجهه ملف غاية في الخطورة كان يجب وضع حد له منذ سنوات طويلة وهي وجود مقرات سرية للموساد تشكل خطر على العراق قبل دول الجوار لانها تسعى الى بلورة اجندة تخدم مصالحها في المنطقة ومنها اضعاف البلاد وادامة زخم الارهاب به”.

واشار الى ان” اربيل ستضغط لمنع اي تحقيق حقيقي في مقر الموساد الاسرائيلي وكان الاحرى بالحكومة تشكيل لجنة مختصة تاخذ بنظر الاعتبار كل الاجراءات لتقديم تقرير متكامل للراي العام وليس النفي المباشر دون اي تحقيق”.

واثار وجود مقر سري للموساد في اربيل موجة غضب شعبية وسط دعوات للتحقيق وكشف من وفروا البيئة لوجود هكذا مقرات مشبوهه”.

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