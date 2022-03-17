ولايتي: صمت منظمات حقوق الإنسان السبب وراء المجازر السافرة في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان صادر عن ولايتي اليوم، تعليقا على جريمة الاعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي الثلاثاء الماضي بحق 81 من الابرياء القابعين في سجونه.

واضاف: ان هذه المجزرة التي ارتبكت امام العلن، كشفت عن الوجه الحقيقي للقادة السعوديين اكثر من اي وقت مضى؛ ولاشك ستخلد على مدى التاريخ وصمة عار في جبين القائمين عليها، خلافا لما يدعونه بشأن الدفاع عن حقوق الانسان؛ وسيدينهم الاحرار والمنادون بالحرية في العالم ابد الدهر.

وكما استنكر ولايتي، صمت المحافل الدولية وما يسمى بـمنظمات حقوق الانسان، قبال هذه الجريمة النكراء وغيرها من الاضطهادات الواسعة التي ترتكب اليوم بحق سوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وافغانستان.

وفي الختام، دعى الامين العام لمجمع الصحوة الاسلامية، الى تعزيز الوحدة والتماسك بين المسلمين من اجل التصدي لهذه الممارسات غير الانسانية./انتهى/