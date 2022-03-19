أسرى الجهاد تحت المقصلة ..السجون "الإسرائيلية" على وشك الانفجار وسجن "النقب "العنوان القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت أن الأوضاع في سجن النقب تقترب من الانفجار الحقيقي، حيث شهد الساعات القليلة الماضية، تحديداً بعد صلاة الجمعة غليان وتصعيد من قبل إدارة السجن غير مسبوق.

وأوضحت الهيئة: أن الأسرى أقاموا صلاة الجمعة بشكل طبيعي، وكانت الخطبة تتحدث عن تطورات الأيام القادمة، والتأكيد على الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم ٢٥ من الشهر الجاري، وأن هذا الخيار لا رجعة عنه في ظل اللا مبالاة من إدارة السجون والاستخبارات تجاه المطالب الحياتية.

صرحت الهيئة أن إدارة السجن بالأمس بدأت بالاستنفار، وباشرت بالتنكيل حيث أقدمت على الاعتداء على أمير أسرى الجهاد الإسلامي مهند الشيخ خليل وعلى مجموعة من الأسرى وإخراج خطباء الصلاة من الأقسام، ومصادرة الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، ومنع ممثل المعتقل الأسير يوسف الشمالي من التنقل بين الأقسام وتهديده بإخراجه من السجن إلى زنازين بئر السبع.

وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء توتر الأحداث، محملةً حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي هجمة أو تصعيد قد يحدث خلال الساعات القادمة.

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