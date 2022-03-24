للمرة الثانية.. قوات القمع تقتحم قسم (9) في سجن مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن وحدات القمع "الدرور، واليماز، والمتسادا" المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية في "مجدو" عاثت خراباً بالقسم، وعبثت بأغراض الأسرى ومحتوياتهم، وقلبتها رأساً على عقب.

وذكرت الهيئة أن القوات لا زالت حتى اللحظة منتشرة بالقسم، وأن حالة من التوتر والاستنفار تسود أوساط المعتقل.

ويمارس السجان "الإسرائيلي"، بشكل يومي أبشع الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وسط ثبات تام مع المؤسسات الحقوقية، والمجتمع العربي والدولي.

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