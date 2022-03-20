السفير الايراني في باكستان يدعو الى توظيف امكانيات العالم الاسلامي للتصدي للاسلامفوبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسيني" في رسالة عبر الفيديو قبل ايام من الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، نشرتها وزارة الخارجية الباكستانية: ان الاستخدام الفعال لقدرات منظمة التعاون الإسلامي سيعزز القدرة المشتركة على مكافحة الإسلاموفوبيا.

واضاف ان منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست بدافع دعم القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي المحتلة، أوجدت أملا كبيرا في قلوب المسلمين مما يتعين علينا عدم تخييب هذا الأمل، مؤكدا ان الوحدة بين الدول الإسلامية وسعيها لتحقيق العدالة يلعبان دورا اساسيا في تحقيق الاهداف السامية للعالم الاسلامي.

واشار حسيني الى إن عقد اجتماعات منتظمة لمنظمة التعاون الإسلامي، من بينها الاجتماع المرتقب في إسلام أباد، يمكن أن يكون فرصة مناسبة لمعالجة أهم القضايا في العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل( 22 الى 23 مارس 2022) بحضور وفود من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في إسلام أباد ./انتهى/