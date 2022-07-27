اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وبيلاروسيا تعقد دورتها الخامسة عشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب مساعد وزير الخارجية في الشؤون الدبلوماسية، مهدي صفري، الذي أعلن النبأ عن ارتياحه لأن اجتماعات اللجنة المشتركة مع الكثير من الدول قد تعززت، وتوقع أن يشهد التعاون مع هذه الدول نظرا لمتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنفيذها المزيد من التطور والازدهار في التعاون الاقتصادي والتجاري اكثر من اي وقت مضى.

وشدد صفري، على أنه تم ادراج تعزيز التعاون المتبادل في المجالات التجارية والزراعية والصناعية وتربية الاسماك والاستثمار والصحة وصناعة الادوية والنقل والشحن وتعاون غرف التجارة في جدول اعمال الاجتماع المذكور.

والجدير بالذكر أن الاجتماع الـ 14 للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وبيلاروسيا قد عقد في طهران قبل 5 أعوام.

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