عبداللهيان يتوجه إلى باكستان لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، غادر العاصمة طهران مساء اليوم (السبت)، متوجها إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد في اسلام اباد يومي السبت والاحد كل من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر ان مدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) حاليا هو "حسين ابراهيم طه"، التي تضم 57 دولة عضو، هي ثاني منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة./انتهى/