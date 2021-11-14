افغانستان تعلن شراء الكهرباء من ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشركة الوطنية الافغانية للكهرباء "برشنا" اعلنت اليوم عن امضاء عقد مع ايران لاستيراد 100 ميغاواط من الكهرباء ضمن خطة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي في كل من ولاية هرات، وفراه، ونیمروز.

وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء الافغانية، حكمت الله نوروزي: " سنقوم بشراء 100 ميغاواط من الكهرباء من ايران لايصالها إلى ولاية هرات ونيمروز وفراه".

وفي وقت سابق قال مسؤولون في شركة الكهرباء الافغانية إن البلاد تحتاج 850 ميغاواط من الكهرباء سنويا منها 620 ميغاواط مستوردة من دول مجاورة و 230 ميغاواط اخرى من مصادر محلية./انتهى/