وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره القطري حول آخر التطورات الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية و محادثات فيينا.

وأكد الجانبان أهمية استمرار المشاورات بين البلدين لمتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد أمير عبد اللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الايرانية في مفاوضات فيينا، مضيفا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة تمامًا لتحقيق هدف جيد وقوي وصالح واتفاق دائم.

ومن جانبه ثمن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في محادثات فيينا وشدد على ضرورة توصل جميع الأطراف إلى اتفاق.

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