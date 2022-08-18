عبداللهيان: ما لم يتم الاتفاق على كل شيء لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، ناقش فيه الجانبان أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية ، وبعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم آخر القضايا المتعلقة بمفاوضات فيينا.

وأشار أمير عبداللهيان إلى الدور البناء لسلطنة عمان في المفاوضات لرفع الحظر عن إيران، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لتقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة.

وفي إشارة إلى حسن نية إيران وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، قال وزير الخارجية الايراني: بعد تلقي وجهات نظر اميركا، سندخل مرحلة جديدة في فيينا لو تم ضمان استفادة إيران الاقتصادية من الاتفاق واحترام خطوطنا الحمراء.

وأكد امير عبداللهيان قائلا: ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، لا يمكننا التحدث على وجه اليقين عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم.

كما أشار وزير الخارجية الايراني إلى اعتقال احد الحجاج الايرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام من قبل الشرطة السعودية ، مؤكدا على ضرورة إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أعرب وزير خارجية عمان عن أمله بوصول مفاوضات فيينا الى نتيجة مرضية في ظل التعاون المشترك بين جميع الأطراف.

وصرح بدر البوسعيدي بانه في إطار العلاقات الودية بين البلدين، سيتابع الخطوات اللازمة للإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية.

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