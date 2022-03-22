أمير عبداللهيان: قدمنا ​​مبادرات إلى الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية الايراني أثناء استعراضه لمختلف مجالات العلاقات المتبادلة، وخاصة في المجال العلاقات الثنائية، وجهة نظر بلادنا بشأن تأخر عقد مرحلة جديدة من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.

كما ناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق آخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا، فضلاً عن التطورات في أوكرانيا.

وبشأن محادثات فيينا حول رفع العقوبات، أكد أمير عبد اللهيان: "نحن نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق". في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية، قدمنا مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي. الأمر متروك الآن للجانب الأمريكي لإظهار حسن نيته في العمل. نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. الدكتور باقري على اتصال مباشر ومستمر مع مورا.

وفي إشارة إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، دعا وزير خارجية بلادنا إلى تركيز منظمة التعاون الإسلامي على القضايا التي تساعد على تعزيز التضامن وتلطيف الأجواء مع الأمة الإسلامية.

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