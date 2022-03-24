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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:٣١ م

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امير عبداللهيان يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في بيروت

امير عبداللهيان يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في بيروت

أعلن وزير الخارجية الايراني عند وصوله الى مطار بيروت الدولي، عن إستعداد إيران بشكل رسمي من أجل مد جسور التعاون مع ​لبنان​ في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

وصرح امير عبداللهيان منذ لقائي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد ايران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة الف ميغاوات لكل محطة، اضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الاخرى".

وأضاف وزير الخارجية الايراني نحن اليوم في بيروت لأن العلاقات بين البلدين ممتازة ونحن نتشاور بشكل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يجري أمير عبداللهيان محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1922731
https://ar.mehrnews.com/news/1922731/

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