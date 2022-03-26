الاتفاق السعودي الكويتي بشأن حقل غاز " آرش" المشترك غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، بخصوص الاتفاقية المعلنة بين السعودية والكويت بشأن حقل غاز آرش، إن هذا الحقل الغاز هو حقل مشترك بين إيران، الكويت والسعودية ويقع في مياه غير محددة بين إيران والكويت.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "وفقا للأنظمة والإجراءات الدولية، فإن أي عمل في تشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذلك فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الكويت والسعودية غير قانونية وليس لها أي تأثير على الوضع القانوني للحقل ولم تتم الموافقة عليها من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف خطيب زاده: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما اعلنت مرارا فانها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في اطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.

وفي الختام أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ أيضا بحق استثمارها لحقل غاز آرش/الدرة المشترك بين ايران والكويت والسعودية.

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