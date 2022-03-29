ايران تبدأ قريبا عمليات الحفر في حقل "آرش" المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اوجي في تغريدة له على موقع "تويتر": الدراسات الشاملة لحقل "آرش" المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وانجاز المسح الزلزالي.

‏واضاف: ستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة.

وقال وزير النفط: رغم اننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة الا ان الاجراءات الاحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد رفض الاتفاق بين الكويت والسعودية للاستثمار في حقل "آرش/الدرة" الغازي المشترك بين ايران والكويت والسعودية، مؤكدا بان عمليات الاستثمار والتطوير في الحقول المشتركة يجب ان يتم بالتعاون والتنسيق بين دولها وفق الاعراف والمبادئ الدولية.

يذكر ان حقل آرش او الدرة هو حقل مشترك بين ايران و السعودية والكويت، وقد اتفقت السعودية والكويت قبل أيام على بدء الاستخراج من حقل آرش / الدرة دون التفاوض مع إيران.

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