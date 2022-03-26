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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٣١ م

في رسالة تهنئة؛

الرئيس الايراني يهنئ العيد الوطني ليونان

الرئيس الايراني يهنئ العيد الوطني ليونان

هنأ الرئيس الايراني في رسالتين منفصلتين رئيس الوزراء ورئيس اليونان بوصول العيد الوطني اليوناني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في رسالتين منفصلتين إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس و الرئيس اليونانى إيكاتيريني ساكيلاروبولو العيد الوطني ليونان.

وصرح الرئيس الايراني خلال رسالة الى رئيس الوزراء اليوناني نامل أنه بالنظر إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين وإرادة الحكومتين لتوسيع التعاون، سنشهد تطورًا متزايدًا في التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب رئيسي في رسالة إلى نظيره اليوناني عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين بفضل الجهود المشتركة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليونانية وضمان المصالح المشتركة للشعبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1922759
https://ar.mehrnews.com/news/1922759/

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