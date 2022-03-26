الرئيس الايراني يهنئ العيد الوطني ليونان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في رسالتين منفصلتين إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس و الرئيس اليونانى إيكاتيريني ساكيلاروبولو العيد الوطني ليونان.

وصرح الرئيس الايراني خلال رسالة الى رئيس الوزراء اليوناني نامل أنه بالنظر إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين وإرادة الحكومتين لتوسيع التعاون، سنشهد تطورًا متزايدًا في التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب رئيسي في رسالة إلى نظيره اليوناني عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين بفضل الجهود المشتركة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليونانية وضمان المصالح المشتركة للشعبين.

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