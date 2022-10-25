الرئیس الايراني یهنئ کازاخستان بعیدها الوطنی

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال الرئيس الإيراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، "خلال زيارة رئیس جمهوریة کازاخستان إلى طهران وایضًا خلال الاجتماع الثنائي الذی عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، تم التوصل إلى تفاهمات جيدة للغاية، ويسعى زملاؤنا إلى تحقيق تلك التفاهمات بإرادة قوية.

وأكد الرئيس الإيراني حول مشاركته في (المؤتمر الآسيوي للتفاعل وبناء الثقة) علی اهمیة العلاقات الإقليمية ودورها في ضمان السلم والأمن في آسيا من جهه و إرسال رسالة الصداقة والأخوة للحكومة والشعب الکازاخستاني من جهة أخری. مضيفا أنه یمکننا خلال الاعتماد على القدرات المشتركة للبلدين والاهتمام بالفرص الموجودة في العلاقات الثنائية، أن نوسع مستوى العلاقات الثنائیة بشكل أكبر وفي مختلف المجالات".

/انتهى/