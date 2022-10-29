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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٤ م

في رسالة تهنئة؛

الرئيس الايراني يهنئ العيد الوطني لجمهورية تركيا

الرئيس الايراني يهنئ العيد الوطني لجمهورية تركيا

هنأ الرئيس الايراني في رسالة تهنئة تركيا حكومة وشعبا بحلول العيد الوطني لبلادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في رسالة تهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تركيا حكومة وشعبا بحلول العيد الوطني لبلادهم.

وصرح الرئيس الايراني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، كدولتين مستقلتين تعارضان الأحادية، ولديهم علاقات جوار قديمة ولديهم العديد من المجالات للتوسع الشامل للعلاقات.

وقال رئيسي: مما لا شك فيه، أن الإرادة الجادة للبلدين على التنفيذ الكامل لبرنامج التعاون الشامل طويل الأجل يرسم لنا خطة طويلة المدى لتعزيز العلاقات وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1927503

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