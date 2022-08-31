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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٤٢ م

في برقية؛

الرئيس الإيراني يهنئ قيرغيزستان بالعيد الوطني

الرئيس الإيراني يهنئ قيرغيزستان بالعيد الوطني

هنأ الرئيس الإيراني حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، جمهورية قيرغيزستان، حكومةً وشعباً بالعيد الوطني.

وأفادة وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، أرسل اليوم الأربعاء رسالة تهنئة إلى، رئيس قيرغيزستان، سدير جاباروف، وذلك بمناسبة حلول العيد الوطني في هذه البلاد.

وهنأ الرئيس الإيراني حكومة وشعب قيرغيزستان بعيدهم الوطني، مضيفاً: "إن البلدين يسعيان دائمًا لتحسين مستوى التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وبذلوا جهوداً فعالة في إطار المصالح المشتركة.

وتابع: "آمل أن يتحقق المزيد من الإنجازات في اتجاه توسيع وتعميق العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بفضل القدرات المشتركة الجيدة للغاية بين البلدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1926288
https://ar.mehrnews.com/news/1926288/

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