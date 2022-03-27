مباراة ايران مع لبنان ستجري بحضور الجمهور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إحسان أصولي للصحفيين في مشهد صباح اليوم الأحد ان هذا القرار اتخذ بمتابعة وزير الرياضة والشباب.

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة القدم: بعد غد سيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني مباراة مهمة.

وكان قد اعلن رئيس دائرة الشباب والرياضة في مدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية/شمال شرقي البلاد)، مهدي سلاطين، حسم لجنة مكافحة كورونا بالمحافظة، القرار بشأن اقامة مباراة المنتخبين الوطنيين لكرة القدم في إيران ولبنان في 29 آذار/مارس الجاري، بدون جمهور"./انتهى/