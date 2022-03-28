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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٠ ص

رئيس الاركان الايرانية:

الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد

الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري، بان الرواية الصائبة لاحداث الدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأناء، انه صرحت العلاقات العامة لفيلق "امير المؤمنين (ع)" في محافظة ايلام غرب ايران ان اللواء باقري قال خلال زيارته التفقدية لصروح الدفاع المقدس في ايلام: ان مخيمات "السالكون في طريق النور" تعد ارضية مناسبة لجهاد التبيين المؤكد عليه من قبل قائد الثورة الاسلامية.

واضاف: ان مستقبل البلاد يُضمن عبر الرواية الصائبة للدفاع المقدس. وقال اللواء باقري: ان الرواية الصائبة للدفاع المقدس من شانها ان تعزز الامن المستديم في البلاد وفي ظل الامن المستديم تتبلور التنمية والتقدم.

ويذكر انه يتم في فترات من العام خاصة في عيد النوروز تنظيم قوافل الزيارة بعنوان "السالكون طريق النور" للمناطق التي شهدت العمليات الحربية في غرب وجنوب غرب البلاد خلال فترة الدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من 1980 الى 1988.

/انتهى/

رمز الخبر 1922780
https://ar.mehrnews.com/news/1922780/

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