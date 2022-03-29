منصة إلكترونية ايرانية تمنح خدماتها لطلاب أفغانستان مجاناً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المنصة انه يمكن للطلاب الأفغان المقيمين في بلدهم الوصول إلى جميع دورات "فيليمو المدرسة" من المرحلة التحضيرية إلى الصف التاسع مجانا.

وجاء جاء في إطار مبادرة من قبل المنصة الايرانية المعروفة لمساعدة الطلاب الأفغان بسبب ظروف الدراسة الصعبة في بلادهم، لذلك، يمكن للطلاب الذين يعيشون في هذا البلد استخدام جميع خدمات هذه المنصة مجانا كما هو الحال بالنسبة للطلاب الايرانيين، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع "فيليمو المدرسة" (فیلیمو مدرسه) على الانترنت حيث يمكن للطلاب الأفغان، الانتفاع من خدمات منصة "فيليمو المدرسة" على الانترنت عن طريق استخدام الرقم الافغاني.

وتأتي هذه المبادرة التعليمية الايرانية عقب انسحاب امريكا من افغانستان مخلفة وراءها فجوة كبيرة في جميع مؤسسات هذا البلد، لاسيما في المجال التعليمي، حيث يعاني غالبية الطلاب الافغان من شحّة في تقديم الخدمات التعليمية على الانترنت.

وأشار إلى أن منصة "فيليمو المدرسة" بدأت أعمالها رسميا في نوفمبر 2020 معتمدةً نهج التحول وجودة المساعدات التعليمية، دخلت هذه الخدمة مرحلة التنفيذ بمقاربة "التحول وجودة المساعدة التربوية" مع محوري "متعة التعلم" و"العدالة التربوية" بعد فترة تجريبية مدتها شهر من ثم وضعت خدماتها بين أيدي المواطنين الايرانيين.

وقام بإعداد دروس هذه المنصة الالكترونية التربوية نخبة من أفضل المعلمين في ايران، استندوا في تحضيرهم للدروس على الأساليب التعليمية الأساسية والحديثة وبنهج ترفيهي؛ حتى يتسنى للطلاب الاستمتاع والتعلّم في ذات الوقت.

ويُحمّل محتوى خدمة المساعدة التعليمية هذه في شكل برامج تعليمية وترفيهية في وقت واحد على منصة "فيليمو المدرسة"، وهذه البرامج عبارة عن مزيج من أشكال متعددة ومختلفة من البرمجة التعليمية بما في ذلك: الألعاب التعليمية، والتعليم الواقعي، والتدريس عن طريق الدمى المتحركة والرسومات المتحركة.

وجدير بالذكر أن "فيليمو المدرسة" هو أحد منتجات "صبا ايده"، وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحتوى عن طريق شراء اشتراك شهري.

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