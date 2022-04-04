مركز التعامل مع الألغام يجمع 3 مليون ذخيرة عنقودية في 15 محافظة يمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة قال خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية أقامتها اللجنة الوطنية والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام: "نحن أمام كارثة وثلوث من القنابل العنقودية من أنوع وجنسيات متعددة ورصدنا 15 نوعا منها مستخدمة في الغارات الجوية فقط".

وأضاف: "إن حجم ونطاق انتشار التلوث يجعل من اليمن المرتبة الثانية بعد جمهورية لاوس رغم الفارق الكبير إذا ما تم مقارنة الأسلحة المستخدمة في اليمن".

وبيّن أنه خلال شهر مارس الماضي تم تسجيل 42 ضحية في المحافظات اليمنية مؤكدا أن هذا رقم كبير جدا، مبينا أن حوالي 220 ضحية في محافظة الحديدة منذ انسحاب المرتزقة منها في نوفمبر العام الماضي

واعتبر العميد صفرة أن تقليل التقارير الدولية والحقوقية من أعداد ضحايا القنابل العنقودية في اليمن يُعد محاولة لتبرئة التحالف وتغيير للحقائق والوقائع.

المصدر: المسيرة

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