الرئيس الاوكراني يشكّل وفداً من 10 أعضاء لإجراء المفاوضات مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الرئاسة الأوكرانية في بيان، أنّ البرلماني عن حزب “خادم الشعب” الحاكم في أوكرانيا، ديفيد أراخاميا، سيترأس الوفد المكوّن من 10 أعضاء.

وقال البيان إنّ الوفد يضم أيضاً وزيري العدل دينيس ماليوسكا والدفاع أوليكسي رزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك، إلى جانب 6 مسؤولين أوكرانيين آخرين.

وخلال المفاوضات في إسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان سير المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى استعدادهم للتفاوض بشأن “وضع محايد”، لكنهم طالبوا بضمانات أمنية لبلدهم.

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