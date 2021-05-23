قسم كبير ومهم من العقوبات لايزال متبقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي"، اعلن ان مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا "سيد عباس عراقجي"، سلم اللجنة النيابية تقريرا حول اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات.

وفي تصريح للمراسلين اليوم الاحد، اوضح عموئي ان مجلس الشورى الاسلامي وفي ضوء واجبه الرقابي، دعا رئيس الوفد الايراني المفاوض الى البرلمان وتقديم شرح حول المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا، والتي عقدت الجولة الرابعة منها خلال الفترة الاخيرة.

ولفت بان، عراقجي قدم خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم تقريرا حول اسلوب متابعة السياسات الحاسمة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان ايران طرحت خلال هذه المفاوضات بعض السياسات بما في ذلك الغاء كامل الحظر وبالشكل الذي يمكن التاكد من صدقيته، وستكون بعد ذلك مستعدة للعودة الى التزاماتها حول تنفيذ الاتفاق النووي النووي.

ونقل المسؤول البرلماني عن مساعد وزير الخارجية، قوله: ان الوفد الايراني المفاوض استطاع ان ينقل انواع الحظر المفروض الى مرحلة الالغاء وبطبيعة الحال هناك حاجة الى موافقة الطرف الاخر؛ لكن القسم الاساسي لهذا الحظر لايزال متبقيا، بينما تركزت مطالب المبعوثين على الغائها بالكامل.

واوضح، انه "فيما يخص اقسام الحظر التي تتعلق بموضوع حقوق الانسان، هناك قضايا متبقية والجانب الامريكي مازال يحمل بعض المزاعم قبالها".

وشدد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، بالقول : ان مطلب الجمهورية الاسلامية ترتكز على رفع الحظر بالشكل المؤثر وليس حبرا على ورق فقط؛ وانطلاقا من ذلك يصرّ الوفد الايراني المفاوض على مطلبه حول التاكد من صدقية الامر، والسيد عراقجي اشار الى استمرار المفاوضات في هذا الخصوص ايضا.

وخلص عموئي الى، ان "عملية المفاوضات لا تزال قائمة حول القضايا الاساسية ويتعين على الوفد (الايراني) المفاوض ان ياخذ في الاعتبار الوقت ومطالب الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص".

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