بيلاروسيا: انطلاق مفاوضات روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الرئيس الروسي على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. وفي هذه الاثناء تتواصل المعارك على الاراضي الاوكرانية.

مينسك: تم إعداد مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ونتوقع وصول الوفدين

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية صباح اليوم الاثنين عن إتمام التح

ضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة أن أنه يتوقع وصول وفدي الجانبين إلى هناك.

بدورها، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي، أن الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات، التي يتوقع أن تجري في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وكانت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" أفادت بأن الوفد الأوكراني، الذي غادر بلاده لإجراء مفاوضات مع الوفد الروسي، وصل بالفعل إلى أراضي بيلاروس.

وأضافت الوكالة: "الوفد الأوكراني موجود بالفعل في أراضي بيلاروس، وهو الآن عند مدخل مكان المفاوضات. وقال مصدر قريب من عملية التفاوض لـSPUTNIKBY، إنه من المتوقع أن يبدأ الاجتماع مع المفاوضين الروس هذا الصباح".

الدوما الروسي: هدف العملية العسكرية في أوكرانيا وقف الإبادة الجماعية

رئيس مجلس الدوما الروسي يقول إنّ روسيا تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام، وجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة، مؤكداً أنّ هدف العملية العسكرية الوحيد هو وقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي.

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الأحد، إنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "السبيل الوحيد لإحلال السلام"، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي، و"منع المذابح والحرب".

وأضاف فولودين أنّ "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام، وجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة".

وتابع: "هناك عملية خاصة لحفظ السلام مستمرة منذ أربعة أيام، ونفهم جميعاً أنّها الطريقة الوحيدة للدفاع عن السلام، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي، ومنع وقوع مذبحة وحرب شاملة، وضمان أمن شعبنا وبلدنا في المستقبل".

الدفاع الروسية تعلن سيطرة طيرانها الحربي على أجواء أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية.

كييف: القوات الروسية تسيطر على مدينة بيرديانسك المطلة على بحر آزوف

أعلن مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني وقوع مدينة بيرديانسك، الواقعة في مقاطعة زابوروجييه والمطلة على بحر آزوف، تحت سيطرة القوات الروسية.

وأبلغ أليكسي اريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الصحافيين، اليوم الاثنين، أنّ مدينة بيرديانسك وقعت تحت سيطرة القوات الروسية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأنّ القوات الروسية حاصرت مدينتي خيرسون وبيرديانسك، وسيطرت على مدينة غينيتشيسك ومطار تشيروبايفكا.

وأكد أنّ القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن والتجمعات السكانية، وتحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين الآمنين.

الوفد الأوكراني المفاوض يصل إلى بيلاروسيا

وصول الوفد الأوكراني إلى مدينة غوميل في بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي، والخارجية البيلاروسية تعلن إتمام إعداد منصة المفاوضات التي ستنطلق صباح اليوم.

أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بوصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى بيلاروسيا، للمشاركة في المفاوضات مع الجانب الروسي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من عمليات التفاوض أنّ "الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا، وهو بالفعل موجود في البلاد، وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة غوميل".

وقال المصدر نفسه: "من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم الإثنين".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وقالت إنّها تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات.

من جهتها، أعلنت الوكالة البيلاروسية أنّ الوفد الأوكراني يتوجّه إلى مدينة غوميل لإجراء المفاوضات مع روسيا.

بيلاروسيا: انطلاق مفاوضات روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل

انطلقت منذ قليل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل البيلاروسية

وقال أحد أعضاء الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات المنتظر عقدها في بيلاروسيا، إن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا "هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

يتبع...