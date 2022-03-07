بدء الجولة الثالثة للمفاوضات الروسية الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت، اليوم الإثنين، مفاوضات الوفد الأوكراني مع الجانب الروسي في بيلاروسا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني، إلى مكان المفاوضات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، بعد ساعات من وصول الأخير.

وأعلن مراسل "سبوتنيك" بوصول الوفد الأوكراني إلى مكان إجراء المحادثات مع الوفد الروسي في بيلاروسا على متن مروحية.

في ذات السياق، أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن "جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات".

وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني، مضيفاً أن عدداً من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.

ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.

وكان الوفد الروسي قد وصل قبل ذلك إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن وقف إطلاق النار بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

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