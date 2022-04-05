رئيسي: على وزارة الصناعة قطع الايدي الخفية وراء الواردات المنفلتة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله السيد إبراهيم رئيسي في ندوة مع رواد الأعمال ونشطاء الإنتاج المعرفي مساء اليوم الثلاثاء "عندما تكون هناك تكنولوجيا محلية ، لن نسمح للبعض من خلال دفع الرشاوى استيراد السلع.

وقال "عندما يكون بالإمكان الإنتاج محلياً ، فإن الواردات لاتعد خدمة بل تعتبر خيانة ".

وشدد رئيسي على أن إدارة البلاد يجب أن تكون معرفية ، وقال: "أعتقد أن من مستلزمات التحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة هي السعي إلى إدارة قائمة على المعرفة ، ولذا فإن التغيير في مجالات الإدارة هو ضرورة جدية للمجتمع. "

كما أكد رئيسي على ايجاد نقلة في العمليات باعتبارها خطوة ثانية في إحداث تحول ناجح ، وقال: للقيام بأشياء عظيمة في البلد ، من الضروري تغيير العمليات ، وإلا ففي النظام الإداري المعقد الحالي ، لا يمكن فعل أي شيء. لذلك ، من الضروري تسهيل عملية تكوين الفكرة وحتى تحويلها إلى منتج./انتهى/