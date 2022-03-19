صادرات مكثفات الغاز تتضاعف ثلاث مرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير النفط الايراني جواد أوجي، في إشارة الى استهلاك أو التصدر الكامل للإنتاج اليومي من مكثفات الغاز، قال: بالإضافة إلى استخدام الإنتاج المعتاد، حتى الآن تم استخدام 20 مليون برميل من احتياطي البلاد على الماء أيضا .

وقال: "عندما يكون لدينا إنتاج للغاز، إلى جانب الغاز، يتم أيضًا إنتاج مكثفات الغاز، وفي أيام الشتاء التي هي ذروة إنتاج للغاز، هناك نرى ايضا ذروة إنتاج لمكثفات الغاز".

وتابع وزير النفط: "في النفط من السهل تقليص حجم إنتاج النفط بسبب الصادرات والاستهلاك المحلي، لكن هذا غير ممكن في مكثفات الغاز، لأننا إذا قللنا إنتاج المكثفات، سنجد صعوبة في توريد الغاز ". وكانت من أهم المشاكل التي واجهتها البلاد تجاوز أزمة الوقود هذا الشتاء، كما أنه لدينا حوالي 87 مليون برميل من مكثفات الغاز على المياه.

وفي إشارة إلى إجراءات وزارة النفط لزيادة الاستهلاك المحلي وصادرات مكثفات الغاز، أضاف أوجي: "قمنا بزيادة صادرات مكثفات الغاز، التي كانت تتراوح بين 20 حتى 60 ألف برميل يوميا، بنحو 2.5 إلى 3 مرات". وفی الحال لم نكن نستهلك أو نصدر إجمالي الإنتاج البالغ 860 ألف برميل من المكثفات فحسب، لكنا ذهبنا أيضًا إلى الاحتياطيات البحرية، والتي تم استخدام 20 مليون برميل منها حتى الآن.

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