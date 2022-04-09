إزاحة الستار عن تسعة إنجازات نووية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت اليوم (السبت) مراسم، الذكرى السنوية السادسة عشرة للتكنولوجيا النووية، بحضور الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في قاعة القمة.

وعلى هامش المراسم بحضور الرئيس الايراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية وأسر الشهداء النوويين تم الكشف عن تسعة انجازات جديدة ووثيقة استراتيجية للصناعة النووية.

هذه الإنجازات التسعة هي:

1- الوثيقة الاستراتيجية الشاملة والمستندات المرفقة بها.

2- تجميع المعرفة التقنية وبناء العينة الأولى من ألواح وقود السيليكون لتحل محل وقود مفاعل الأبحاث في طهران.

3- تصميم وبناء نظام لإزالة السموم من الفستق باستخدام تقنية البلازما الباردة، وبهذه الطريقة يتم القضاء على الفطريات والبكتيريا من منتج الفستق ولا يوجد أي مانع في طريق تصدير هذا المنتج.

4- تصميم وبناء نظام البلازما الباردة لعلاج السرطان، ويستهدف هذا النظام الخلايا السرطانية بشكل انتقائي ويقلل من آلام ومعاناة مرضى السرطان.

5- إنتاج النويدات المشعة تيربيوم -161 بدون مادة حاملة إضافية ، وبهذه الطريقة يتم ربط الجزيئات المشعة بالورم من خلال ناقل خاص يعتمد على نوع السرطان ويقتل الخلية السرطانية.

6- وضع بطاقة على مجموعة الأدوية الإشعاعية Pentaxifur لتشخيص أكثر من 28 نوعًا من السرطان المستعصي وجميع النقائل.

7- إنتاج مجموعة المستحضرات الصيدلانية المشعة FAPI لوضع العلامات بالأدوية الإشعاعية 177 ، الغاليوم 68 والتكنيتيوم 99

8- تكنولوجيا إنتاج مسحوق الزركونيا المستدام الذي يمكن استخدامه في الصناعات المختلفة.

9- تصميم وتصنيع نوابض الليزر بالآلات الدقيقة لصناعة أجزاء صغيرة بدقة عالية.

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