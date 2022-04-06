ايران تعلن إستئناف إنتاج الغاز من حقل سلمان المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير الإنتاج في شركة النفط البحرية الإيرانية، أمير سالاري قال اليوم الأربعاء: "بسبب انخفاض الضغط في خط أنابيب 30 بوصة لنقل الغاز من حقل سلمان إلى جزيرة سيري، في 17 نوفمبر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لاستكشاف العطل وإصلاحها والتفتيش، والتي على الرغم من ارتفاع عمق المياه (حوالي 60 متراً) باستخدام مرافق ومعدات الغوص العميق، تم تحديد أن خط الأنابيب قد تضرر على بعد 68 كيلومترًا من منصة KPP وتحتاج إلى تصليح كبير و تم اتخاذ القرارات اللازمة لبدء التصليح".

وتابع سالاري: "بالنظر إلى التاريخ والتصليحات السابقة لخط الأنابيب الحالي والأضرار التي لحقت به يجري التخطيط لإنشاء خط أنابيب بديل".

ويشار إلى أنه يتم استخراج حوالي 160 مليون قدم مكعب من غاز حقل سلمان يومياً عبر منصة KPP ونقلها إلى جزيرة سيري عبر خط أنابيب 30 بوصة بطول 145 كم و يتم إرسال الغاز المستلم في هذه الجزيرة عبر خط أنابيب 32 بوصة بطول 300 كم إلى عسلوية وبارس جنوبي.

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