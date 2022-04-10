على وقع اشتباكات مسلحة ..إصابة برصاص الاحتلال واعتقالات خلال اقتحام بلدة يعبد بجنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت قناصة على اسطح عدد من منازل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة احدهم بالرصاص الحي في خاصرته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وصرحت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: اسلام كامل ابو شملة، اسلام محمد بدارنة، ادهم محمد علي ابو بكر/ الفحماوي، بهاء عبد السلام سعد الدين أبو بكر، الاسير المحرر نضال انفيعات، الاسير المحرر أسعد عصام قميري، ابراهيم ناجي زيد الكيلاني، ميسان حازم ابو شملة، طارق محمد كبها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وعرف من اصحابها: عصام مسعد قنيري، الاسير مناضل انفيعات، عدنان اسماعيل زيد، محمد سليم بدارنة، كامل ابو شملة، زياد ديباش حمارشة، فؤاد عمارنة، محمد علي سالم عمارنة، الاسير عدنان حمارشة، ناجي زيد الكيلاني، علي واشرف ميتاني، حازم ابو شملة، محمد قبها ابو طارق.

واشارت الى ان قوات الاحتلال اقتحمت محلا تجاريا يعود للمواطن ادهم الفحماوي، وآخر للمواطن ضياء الغالب، وعبثت بمحتوياتهما.

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