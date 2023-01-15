إصابة 4 جنود من الاحتلال بانفجار في مستوطنة "بكاعوت" بطوباس قرب جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال موقع مفزاك لايف العبري:" إصابة 4 جنود منهم بجراح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية بقاعدة تدريب تتبع "للواء كفير" في مستوطنة "بكاعوت" المقامة على أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس.

وأضاف الموقع العبري: "تم نقل أحد الجنود بطائرة مروحية للمستشفى، والتقارير الأولية تتحدث أن جندياً كان يلعب بالقنبلة التي انفجرت".

من جانبه قال موقع يديعوت :"على الرغم من ورود أنباء عن حدث أمني خاضع للرقابة، غير أن الوضع هادئ في كافة القطاعات".

وفرضت الرقابة العسكرية الصهيونية حظراً للنشر فيما يتعلق بتفاصيل الحدث الذي وصفته بـ"الحدث الداخلي" في أحد القواعد التابعة للجيش الصهيوني.

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