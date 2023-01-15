  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٥٩ ص

إصابة 4 جنود من الاحتلال بانفجار في مستوطنة "بكاعوت" بطوباس قرب جنين

إصابة 4 جنود من الاحتلال بانفجار في مستوطنة "بكاعوت" بطوباس قرب جنين

أصيب 4 جنود من جيش الاحتلال فجر اليوم الأحد، بعضهم بجراح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية بإحدى القواعد التدريبية بمستوطنة "بكاعوت"  المقامة على أراضي بلدة طمون في طوباس قرب جنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال موقع مفزاك لايف العبري:" إصابة 4 جنود منهم بجراح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية بقاعدة تدريب تتبع "للواء كفير" في مستوطنة "بكاعوت" المقامة على أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس.

وأضاف الموقع العبري: "تم نقل أحد الجنود بطائرة مروحية للمستشفى، والتقارير الأولية تتحدث أن جندياً كان يلعب بالقنبلة التي انفجرت".

من جانبه قال موقع يديعوت :"على الرغم من ورود أنباء عن حدث أمني خاضع للرقابة، غير أن الوضع هادئ في كافة القطاعات".

وفرضت الرقابة العسكرية الصهيونية حظراً للنشر فيما يتعلق بتفاصيل الحدث الذي وصفته بـ"الحدث الداخلي" في أحد القواعد التابعة للجيش الصهيوني.

/انتهى/
رمز الخبر 1929741

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات