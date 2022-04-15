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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:١٢ م

نائب عن الاطار التنسيقي يحذر من مؤامرة خارجية لتشتيت البيت الشيعي

نائب عن الاطار التنسيقي يحذر من مؤامرة خارجية لتشتيت البيت الشيعي

اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي عارف عبد الجليل، ان الاطار حذر من مؤامرة خارجية تحاك ضد المكون الشيعي بهدف تقسيمه وتشتيته، لافتا الى ان الاطار يسعى للخروج من الانسداد السياسي وافشال المؤامرة الخارجية ضد البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحمامي لـ /المعلومة/، ان ” الاطار التنسيقي يسعى لانهاء حالة الانسداد السياسي والخروج من الازمة الراهنة، حيث ان الكتل السياسية التي تعرقل الخروج من الازمة فهي تمنح الحكومة صلاحية للتجاوز على القانون”.

واضاف ان “هناك مؤامرة تقودها اطراف داخلية بتخطيط خارجي لغرض سلب حق المكون الشيعي في الحكومة، في وقت حذر فيه الاطار من تقسيم المكون وتهميشه في الحكومة الجديدة”.

وبين ان “الاطار يدرك المؤامرة الخارجية لتشتيت المكون الشيعي ولذلك حذر من هكذا تدخلات ومحاولات لاثارة القوضى في البلاد”.

/انتهى/

رمز الخبر 1923092
https://ar.mehrnews.com/news/1923092/

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