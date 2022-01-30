الاطار التنسيقي حدد خياراته إزاء العملية السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ان “الأيام المتبقية لعقد جلسة البرلمان في السابع من شباط المقبل، قد تشهد انفراج للازمة السياسية الراهنة، على الرغم من ان الاطار التنسيقي حسم امره بشأن المرحلة المقبلة”.

وأضاف ان “الاطار قد اكد انه اما ان يدخل العملية السياسية بجميع اطرافه، او يذهب نحو خيار المعارضة او المقاطعة، حيث لن يشارك باجزاء او كتل معينة دون كتل أخرى”.

وبين ان “الاطار التنسيقي وفي حصوله على مقاعد من اطراف سياسية أخرى كالاتحاد الوطني فانه قد يتجه نحو المعارضة، خصوصا اذا حقق 120 مقعدا او اكثر، او قد تكون المقاطعة خياره اذا ما وصل الى عدد كبير من المقاعد، وكذلك في حال إصرار التيار الصدري على عدم التحالف”.

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