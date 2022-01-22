الاطار التنسيقي لديه خياراته لتحقيق الكتلة الاكبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الزيادي لـ /ألمعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية حتى لو اعلنت قرارها سواء بالسلب او الايجاب اتجاه الجلسة الاولى للبرلمان فأنها لن تغيير شيء من المعادلة”.

واضاف ان “الاطار التنسيقي وفق حال لم يتمكن من اقناع الشركاء بالحكومة التوافقية، فأن هناك الكثير من الخيارات والمجالات الاخرى التي يمكن من خلالها تحقيق الكتلة الاكبر”.

واكد ان “الاطار التنسيقي لديه توجه واضح يتلخص بتشكيل حكومة توافقية مابين الاطار والتيار وجميع الكتل السياسية الاخرى من دون أي اقصاء للاطراف السياسية، وبالتالي فأن التيار الصدري لايمكنه ان يشكل حكومة بمفرده وكذلك الحال بالنسبة للاطار”.

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