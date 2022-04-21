شعبنا يخوض ملحمة بطولية في مواجهة عدوان الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في تصريح صحفي للناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم: إن "هذه الملحمة تعكس حالة التلاحم و الصمود الأسطوري لهذا الشعب وعطائه المتواصل، وقدرته على حماية مقدساته والدفاع عنها وفرض معادلاته على الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة مصممة على مواصلة مشوار الجهاد والمقاومة جنبا إلى جنب مع شعبنا الفلسطيني والتصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي، وتحمي اقتحامات المستوطنين ضمن فعاليات أسبوع (الفصح العبري) التي من المفترض أن تنتهي مساء اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين

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