روسيا تكشف أهداف المرحلة القادمة لعمليتها العسكرية بأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعتزم الجيش الروسي السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل ضمن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، وفقما نقلت “رويترز” عن وكالة “إنترفاكس”.

كذلك يخطط الجيش الروسي لتأمين ممر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إنها قصفت 58 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال الليل من بينها مواقع تمركز للقوات ومستودعات وقود ومعدات عسكرية.

وأضافت الوزارة أنها قصفت أيضا ثلاثة أهداف باستخدام صواريخ عالية الدقة في أوكرانيا منها نظام دفاع جوي من طراز إس-300 وتجمعا كبيرا لقوات أوكرانية بعتادها.

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