الكرملين: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات ومتغير بشأن النقاط المتفق عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حول رد فعل الكرملين على على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح صحفي: "لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ديناميكيات التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل.

وقال: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

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