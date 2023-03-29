لافروف: لا بديل عن الاتفاق النووي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في موسكو اليوم الاربعاء: "أولينا اهتمامًا خاصًا للتطور الناجز في العلاقات التجارية". واضاف "عززنا الاسس القانونية والوثائق لعلاقاتنا ونحاول ابرام معاهدة جديدة بين البلدين بدلا من السابقة".

ووصف العقوبات الأميركية ضد نقل البضائع بانها غير قانونية وقال: "لا يمكن فهم تصرفات الولايات المتحدة في كثير من الحالات".

وصرح وزير الخارجية الروسي بأن روسيا ترحب باستعادة العلاقات بين إيران والسعودية ، وقال: "تحدثنا [مع أمير عبداللهيان] عن سيناريوهات حل الأزمة في سوريا وفلسطين وأفغانستان ودول القوقاز".

وقال لافروف إن الناتو يقاتل موسكو إلى جانب أوكرانيا ، وقال: "ناقشنا أيضًا التدخل الغربي في حرب أوكرانيا ودعمهم لنظام كييف. علينا حل القضية الاوكرانية بالوسائل السياسية ، وبالتالي نحن نؤيد مبادرة الصين ".

وصرح وزير الخارجية الروسي بأن حلف الناتو بات يقاتل عمليا إلى جانب كييف، وأن انخراطه في النزاع بلغ مستوى لا يترك مجالا للمزيد.

وأضاف لافروف أن "الغرب لا يريد وقف النزاع في أوكرانيا" ووصف الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس حول عدم جواز تحقيق هدنة في أوكرانيا لأن ذلك سيصب في مصلحة روسيا، بأنه "تحليل ضحل".

واعرب عن امله أن تكون التوترات الحالية في العلاقات بين باكو وطهران مؤقتة وأن يتم التغلب عليها في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ، وقال: "روسيا وإيران تتفقان على أنه لا بديل عن خطة العمل الشاملة المشتركة. نطالب باستئناف قرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني ، والعالم ينتظر عودة أميركا إلى التزاماتها".

وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا علاقات قوية مع الصين ، وهم يسيرون على الطريق الصحيح ، ونحن ندعم مبادرة الصين في مجال الأمن العالمي".

وقال لافروف: "روسيا وإيران تعبران عن استيائهما من نهج الغرب في التعامل مع دول العالم. لقد أكدنا على خطأ السياسة غير البناءة للغرب وأشرنا إلى تشكيل مجموعة من الأصدقاء في الأمم المتحدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تنتهك باستمرار المبادئ والقوانين الدولية ، ونحن نحترم مصالح إيران في المبادرات السلمية في أوكرانيا".

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