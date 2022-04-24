خبر ارسال اسلحة ايرانية الى روسيا لاستخدامها في الحرب باوكرانيا غير صحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت السفارة الروسية في بيان اصدرته اليوم الاحد: ان المعلومات التي اوردتها بعض وسائل الاعلام حول ارسال اسلحة ايرانية الى روسيا مفبركة ولا تتطابق مع الواقع.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد زعمت في تقرير لها قبل فترة ارسال صواريخ مضادة للدبابات من العراق ومنظومة "باور 373" للدفاع الجوي من ايران الى روسيا لاستخدامها في حرب اوكرانيا.

واثر نشر هذا التقرير من قبل صحيفة "الغارديان" فندت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن هذه المزاعم ووصفت التقرير بانه غير مهني ولا اساس له من الصحة.

وجاء في تغريدة للسفارة الايرانية: ان التقرير الذي اوردته "الغارديان" يوم الثلاثاء بعنوان "استخدام روسيا لاسلحة مهربة من قبل ايران من العراق ضد اوكرانيا" عبارة عن رواية غير حقيقية ولا اساس لها من الصحة وان محاولة الربط بين التطورات الاخيرة في اوكرانيا والتطورات الاقليمية في الشرق الاوسط وذكر اسم ايران، تصرف غير مهني وغير مقبول ويعد كذلك نوعا من عدم الاحترام لقراء الصحيفة.

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