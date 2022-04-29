انقسامات داخل التحالف الثلاثي ومؤشرات على انهاء الازمة السياسية قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب السابق عن كتلة بدر كريم المحمداوي ان “هناك مؤشرات تؤكد حدوث انقسامات داخل التحالف الثلاثي، ويمكن تأكيد ذلك من خلال التصريحات المختلفة لكل شخصية داخل هذا التحالف”.

من جهة اخرى بين النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي “كتل البيت الشيعي وخصوصا التيار الصدري والاطار التنسيقي تدركان مدى خطورة استمرار الانسداد السياسي وانعكاسه على الوضع الامني والاقتصادي للبلد، فضلا عن ان المستجدات الدولية ستدفع التحالفين للاتفاق على تشكيل حكومة قوية في اسرع وقت”.

من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري ان “التحالف الثلاثي توقف عند نقطة معينة ولم يتمكن من التقدم الى الامام، في وقت يتحرك الاطار التنسيقي لضمان مشاركة جميع الكتل في تشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من انه يواجه مواقف ومعرقلات في هذا المشروع”.

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