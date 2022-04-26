دعوة الجيل الجديد وامتداد لحل البرلمان مجرد مناورة سیاسیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البياتي في تصريح, ان ” قضية حل مجلس النواب تتطلب جمع ثلث أعضاء مجلس النواب وهذا امر مستحيل تحقيقه بالنسبة الى الكتل الصغيرة مثل الدعوة التي اطلقتها كتلتي الجيل الجديد وحركة امتداد ” .



وأضاف ان “دعوة الجيل الجديد وامتداد لحل البرلمان غير واقعي ولايمكن لهما تحقيقه بسبب وجود رفض كامل لدى الاطار والتيار الصدري لهذه الفكرة ” , واصفا حراكهما بأنه “مجرد مناورة لاستعراض عضلات لانتباه القوى الكبيرة لهما وفيها غايات مستقبلية”.



وكان عضو مجلس النواب جواد الغزالي اعرب في وقت سابق، عن قلقه ازاء دعوات حل البرلمان التي تمثل تهديدا للعراق وأمنه، فيما وصف تلك الدعوات بـ”غير الصادقة”.

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