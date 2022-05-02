أمير قطر يهنئ الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا بعيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمنى الرئيس الايراني بان يسود السلام والأمن العالم الإسلامي. ومن جانبه ايضا تمنى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، التوفيق والسعادة للشعب الإيراني وجميع المسلمين في أنحاء العالم.
وفي وقت سابق ايضا هنأ سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي بحلول عيد الفطر المبارك. ودعا سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، آية الله رئيسي لزيارة عمان.
وجدير بالذكر انه خلال اتصال هاتفي هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي نظيره الطاجيكي الإمام علي رحمن بحلول عيد الفطر المبارك حكومة وشعباً، مضيفا إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بأن أمن ورفاهية شعب طاجيكستان هو أمن ورفاهية الشعب الإيراني" .
وشدد الرئيس الايراني على ضرورة تطوير التنسيق الأمني بين البلدين، مضيفا: "إن إيران قلقة من الوضع الأمني في المنطقة، وخاصة في أفغانستان".
وعبر رئيسي عن ارتياحه لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما دعا رئيس طاجيكستان لزيارة إيران، ووصف الزيارة بأنها فعالة في تحسين مستوى التفاعلات الثنائية والإقليمية بين طهران ودوشنبه.
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