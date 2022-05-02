أمير قطر يهنئ الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا بعيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمنى الرئيس الايراني بان يسود السلام والأمن العالم الإسلامي. ومن جانبه ايضا تمنى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، التوفيق والسعادة للشعب الإيراني وجميع المسلمين في أنحاء العالم.

وفي وقت سابق ايضا هنأ سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي بحلول عيد الفطر المبارك. ودعا سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، آية الله رئيسي لزيارة عمان.