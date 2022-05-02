الرئيس الايراني يهنئ زعماء وشعوب العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، ارسل اليوم الاثنين، رسائل تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، الى الدول الاسلامية قادة وشعوبا.

واعتبر الرئيس الايراني في برقيات التهنئة، ان عيد الفطر هو يوم يعود الانسان فيه الى فطرته الالهية ويكافأ المحسنون على طاعاتهم وعباداتهم في ختام شهر رمضان، متطلعا بان ينعم الله تعالى ببركة هذا الشهر الفضيل على المسلمين بالسعادة والاجر الجزيلين.

وعبر حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي عن امله، بهذه المناسبة السعيدة، في تعزيز اواصر الاخوة والوحدة في المجتمع الاسلامي بما يصب في تحقيق القيم الاسلامية السامية، ونهاية الصراعات والنزاعات وارساء السلام وتقليص هيمنة الظالمين في جميع أنحاء العالم.

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