الشعب الايراني يدعم النضال المسلح للفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف اردكاني في تصريح لوكالة انباء فارس ان الرعب الذي ينتاب الصهاينة يثبت بأن الطريق الوحيد لتحرير الاقصى الشريف هو المواجهة المسلحة وان الشعب الايراني يدعم هذا النزال المسلح.

وتابع: نحن ندعم باستمرار الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني المؤقت لأنه ينبغي عدم التفاوض مع اللّص حينما يسطو على البيت.

واكد هذا البرلماني الايراني ان السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الغاصب للقدس هو القتال المسلح وقد شهدنا كيف كان الكيان الصهيوني يمارس أشد الضغوط على الشعب الفلسطيني قبل بدء العمليات المسلحة.

كما أكد اردكاني ان مفاوضات الانظمة العربية وتطبيعها مع الكيان الصهيوني المؤقت محكوم عليه بالفشل.

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