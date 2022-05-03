وزير الخارجية الايراني: على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات نحو مبادرة سياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد أمير عبد اللهيان ونظیره الايرلندي "سيمون كوفيني" خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، على ضرورة متابعة وتيرة تنمية العلاقات الثنائية وتطويرها وكذلك استمرار المشاورات بين البلدين.

كما بحثا اهم القضايا الدولية وخاصة مفاوضات فيينا.

وقال امير عبداللهيان حول الازمة الاوکرانیة : لقد نقلت حتى الآن رسالتين من وزير الخارجية الاوكراني الى نظيره الروسي. اننا نعارض الحرب وتشريد الناس سواء في اوكرانيا واليمن وفلسطين وافغانستان وسائر مناطق العالم، ونعتقد انه يجب التحرك في مسار الحلول السياسية من اجل تحقيق السلام والامن المستدام.

وأشار الى الزيارة الاخيرة لنظیره الايرلندي الى طهران، معربا عن شكره لجهوده البناءة، وقال: ان الجمهورية الاسلامية وفضلا عن المبادرات السياسية، أثبتت مرارا وبشكل عملي انها تتحلی بالارادة اللازمة من اجل التوصل الى اتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا الرامية لالغاء الحظر.

وصرح انه ينبغي علی الجانب الامریکي ان يعتمد رؤية واقعية وان يبادر بإصلاح سلوك ترامب غير القانوني وأن يتحرك في مسار المبادرة السياسية.

واكد اننا سنواصل المسار الدبلوماسي من اجل التوصل الی اتفاق نهائي فی اطار خطوطنا الحمراء.

من جانبه، وصف وزير خارجية ايرلندا، تصعيد التوترات الدولية بسبب الحرب في اوكرانيا بأنه مثير للقلق.

كما اشار الى مفاوضات فيينا، واصفا المبادرات السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مسار المفاوضات بأنها تستحق الثناء.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جيد يلبي مطالب إيران وجميع الأطراف المتفاوضة في فيينا.

وقال ان بلاده لن تدخر جهدا من اجل خفض التوترات على الساحة الدولية وخاصة التوصل الى الاتفاق في مفاوضات فيينا.

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