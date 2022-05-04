أمير عبد اللهيان يؤكد على حماية البيئة وإدارة موارد المياه المشتركة مع تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره التركي جاويش اوغلو خلال اتصال هاتفي آخر التطورات في العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

وهنأ وزير الخارجية التركي الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعباً بعيد الفطرالمبارك، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وملموسة لتعزيز العلاقات الطيبة والودية بين البلدين.

كما أكد وزير الخارجية التركي استعداد أنقرة لعقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الثنائي في أقرب وقت ممكن والتخطيط لزيارة الرئيس التركي إلى طهران.

ومن جانبه اكد وزير الخارجية الايراني أثناء تهنئته بعيد الفطر على استمرار زيارة كبار المسؤولين في البلدين من أجل مواصلة تطوير وتوسيع العلاقات بين طهران وأنقرة.

وفي إشارة إلى خطط الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، قال رئيس السلك الدبلوماسي لبلادنا: "إن عقد هذا الاجتماع سيكون خطوة مهمة في دفع العلاقات وتحقيق مصالح البلدين ".

وأكد أمير عبد اللهيان على التعاون المتزايد بين البلدين في حماية البيئة وإدارة الموارد المائية المشتركة.

وشدد على أهمية حل القضايا المتبقية في هذا المجال وضرورة تسريع التعاون الثنائي في شكل "لجنة المياه المشتركة" نظرا لأهمية قضية التغير المناخي والبيئة.

وشدد وزيرا الخارجية الإيراني والتركي على ضرورة استمرار المشاورات لمتابعة القضايا على أجندة التنمية الثنائية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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