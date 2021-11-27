كيهان: تقديم الضمانات وإلغاء الحظر الشرطان الرئيسيان لنجاح المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرّقت عناوين عديدة للصُحُف الإيرانية، اليوم السبت 27 نوفمبر2021 الى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت كيهان: ..وزارة الخارجية .. تقديم ضمانات وإلغاء الحظر بالكامل الشرطان الرئيسيان لنجاح مفاوضات فيينا.

وطن امروز ..

الصعود لمدارات أعلى .. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تسريع مسار تطوير المشاريع الفضائية

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان .. يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم إنسحاب أمريكا ثانية من الإتفاق النووي

اطلاعات...

وزير الخارجية ..التوصل لإتفاق سريع أمر ممكن إذا ما إنتهجت القوى الغربية نهجا بناءً

رسالت...

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب في الملعب الأمريكي, وغروسي يقلب الحقائق بصلافة

عصر ايرانيان ..

فكرة الإتفاق المؤقت في مفاوضات فيينا مجرد فخ أمريكي لإيران.

ايران ..

الحشد الشعبي بالعراق يحبط مخطط هجوم إرهابي داعشي إستهدف بغداد

جام جم ..

المفوضية العليا للإنتخابات بالعراق تعلن نهاية الفرز اليدوي للأصوات للصناديق التي ترتبط بالطعون

جوان ..

أوكرانيا تدق طبول إشعال نيران حرب بين حلف الناتو وروسيا.

آرمان ملي..

روسيا تحذر من أن أوكرانيا تستعد لإجتياح إقليم دونباس ذي الأغلبية السكانية من أصول روسية

حمايت ..

إستمرار الإحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وسقوط سعر الليرة التركية في مدينة إسطنبول

خراسان ..

تصاعد الحرب الكلامية وتبادل الإتهامات بين لندن وباريس حول كارثة اللاجئين في بحر المانش

كيهان ..

وزارة الخارجية .. تقديم ضمانات وإلغاء الحظر بالكامل الشرطان الرئيسيان لنجاح مفاوضات فيينا

العالم

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