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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٤١ م

رئيس اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي:

مدربة إيرانية تقود سيدات العراق في غرب آسيا

مدربة إيرانية تقود سيدات العراق في غرب آسيا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعاقده مع المدربة الإيرانية شهناز ياري وطاقمها المساعد، لقيادة منتخب السيدات في بطولة غرب آسيا التي تقام بالسعودية منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فراس بحر العلوم، رئيس اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي، في تصريحات صحفية: "المدربة الإيرانية شهناز ياري والطاقم المساعد لها تصل اليوم إلى العاصمة بغداد، لتقديم الجهاز الفني الإيراني رسميا لوسائل الإعلام".

وأضاف: "المدربة الإيرانية وكادرها المساعد سيختبرون عددا كبيرا من اللاعبات بغية التوصل إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستمثل العراق في بطولة غرب آسيا".

وتابع بحر العلوم: "الاتحاد العراقي سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب النسوي في بغداد قبل انطلاق بطولة غرب آسيا للوقوف على جاهزية اللاعبات".

وختم: "المدربة الإيرانية تعد من خيرة مدربي إيران، وهي مكسب للمنتخب العراقي، لاسيما أنها قادت سيدات إيران وتحمل من الفكر التدريبي الكثير الذي يسهم في تطوير كرتنا للمرحلة المقبلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1923622
https://ar.mehrnews.com/news/1923622/

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