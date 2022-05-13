اعلان تفاصيل مباراة منتخب إيران لكرة القدم وكندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام المباراة التحضيرية بين منتخبي إيران وكندا لكرة القدم صباح 6 يونيو (بتوقيت طهران) على ملعب BC Place في فانكوفر لتحديد أول مباراة ودية بين الفريقين المتأهلين لها.

وستقام المباراة في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي فانكوفر (3:30 صباحًا بتوقيت طهران) بينما تم تحديد شروط بيع التذاكر من قبل الاتحاد الكندي.

وتستعد كل من كندا وإيران لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. "كندا تلعب في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكرواتيا والمغرب، في حين أن إيران في المجموعة الثانية تلعب إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة والفائز في الملحق الأوروبي".

وستبث مباراة كندا الودية مع إيران على الهواء مباشرة على إحدى شبكات الرياضة الوطنية في كندا والتي تسمى "One Soccer".

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